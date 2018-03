IHSA Football 1st Round Playoff Scoreboard

1A PLAYOFFS Calhoun 16 Mt. Olive 13 Arcola 57 FINAL GCMS 49 FINAL West Central 20 LeRoy 30 St. Teresa 12 FINAL Greenfield-NW 0 FINAL Salt Fork 28 LSA 8 Brown County 20 FINAL Pawnee 42 FINAL Camp Point-Central 7 Tuscola 49 FINAL 2A PLAYOFFS Momence 12 Athens 21 Bismarck-Henning 62 FINAL Eldorado 14 FINAL West Carroll 0 Westville 12 Tri-Valley 22 FINAL Maroa-Forsyth 33 FINAL Nashville 31 GRFC 7 New Berlin 28 FINAL Pana 41 FINAL Auburn 43 Johnston City 22 Shelbyville 21 FINAL VG-H 46 FINAL Cerro Gordo-Bement 8 Sangamon Valley 28 FINAL 3A PLAYOFFS Unity 42 Wesclin 21 Marshall 24 FINAL Monticello 42 FINAL Sullivan-Okaw Valley 31 Williamsville 23 Newton 46 FINAL PBL 28 FINAL Fairfield 16 Pl. Plains 20 St. Joseph-Ogden 42 FINAL North Mac 27 FINAL 4A PLAYOFFS Clinton 27 Marquette 7 Althoff Catholic 62 FINAL Rochester 52 FINAL Mt. Zion 14 14 Taylorville 36 FINAL 5A PLAYOFFS Jacksonville 40 Eisenhower 39 Champaign-Central 80 FINAL Highland 29 FINAL Mattoon 13 Troy-Triad 38 FINAL 6A PLAYOFFS Glenwood 0 Shepard 6 Lemont 27 FINAL SHG 53 FINAL Centennial 0 Lincoln-Way North 41 FINAL

Full first round playoff scores can be found at www.ihsa.org.