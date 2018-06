Tuesday Holiday Tournament Scores

Check below for scores from Tuesday's action in holiday tournaments around Illinois. Not every score gets called in, so feel free to leave them for us here on our Friday Frenzy facebook page!

BOYS

STATE FARM CLASSIC

St. Thomas More 65 Tri-Valley 42 F

St. Joseph-Ogden 58 Bloomington-C.C. 63 F

Prairie Central 44 Tri-Valley 69 F

Glenwood 32 Centennial 47 F

Plainfield South 26 Mahomet-Seymour 50 F

SHS 55 South Holland-Thornwood 56 F

Glenwood 43 Plainfield South 47 F

ST. TERESA TOURNAMENT

Heyworth 58 Cerro Gordo-Bement 52 F

Mt. Pulaski 60 Maroa-Forsyth 58 F

Sullivan 57 LSA 40 F

St. Teresa 35 Riverton 30 F

COLLINSVILLE CLASSIC

MacArthur 63 Southeast 61 F

Lincoln 59 East St. Louis 46 F

Southeast 61 East St. Louis 51 F

MacArthur 59 Lincoln 37 F

Eisenhower 62 Oakville 29 F

Hazelwood East 78 Urbana 71 F

Eisenhower 51 Hazelwood East 46 F

MONTICELLO HOLIDAY HOOPLA

Sangamon Valley 58 Neoga 30 F

Tuscola 53 Argenta-Oreana 38 F

GCMS 62 Blue Ridge 59 F

Ridgeview 58 Monticello 49 F

VANDALIA TOURNAMENT

Patoka 63 Shelbyville 59 F

Pana 50 SE/B 46 F

Altamont 70 St. Anthony 66 F/OT

CHRISTMAS CLASSIC

Rantoul 58 Dunlap 55 F

Galesburg 58 Rochester 37 F

Taylorville 62 Dunlap 40 F

Rantoul 85 Mt. Zion 74 F

Rochester 70 Rantoul 69 F

Mt. Zion 71 Taylorville 54 F

WAVERLY TOURNAMENT

Carrollton 57 Triopia 45 F

South County 52 New Berlin 51 F

Pawnee 38 Lincolnwood 49 F

Auburn 54 Lutheran 53 F

North Mac 51 Edinburg 33 F

Athens 70 West Central 65 F

WILLIAMSVILLE TOURNAMENT

Havana 40 Beardstown 38 F

Pleasant Plains 62 PORTA 59 F

Warrensburg-Latham 43 Williamsville 40 F

CENTRALIA TOURNAMENT

Salem 36 Jacksonville 55 F

Christian County 80 Champaign-Central 76 F

PEKIN TOURNAMENT

Lanphier 52 Pekin 34 F

Lanphier 85 Washington 79 F

GIRLS

STATE FARM CLASSIC

SJO 46 Rock Falls 55 F

LeRoy 56 Brimfield 66 F

Tri Valley 23 Alleman 71 F

St. Thomas More 59 Camp Point Central 27 F

El Paso-Gridley 37 SJO 52 F

Normal West 52 Mahomet-Seymour 40 F

Centennial 42 Glenwood 61 F

Normal U-High 29 Rochester 35 F