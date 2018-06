FRIDAY FRENZY: Jan. 8 H.S. Scores

Check below for scores from high school boys basketball games on January 8, 2016.

Rochester 56 MacArthur 61 F

Lanphier 48 Lincoln 45 F

Southeast 53 Eisenhower 45 F

SHG 34 Glenwood 59 F

SHS 49 Jacksonville 68 F

Rantoul 71 Monticello 77 F

St. Thomas More 68 Maroa-Forsyth 66 F

Unity 52 SJO 70 F

St. Teresa 62 Central A&M 40 F

Warrensburg-Latham 65 Meridian 47 F

Tuscola 38 Sullivan 36 F

Clinton 57 Shelbyville 45 F

Salem 31 Mt. Zion 51 F

Taylorville 62 Effingham 72 F

Mattoon 75 Charleston 62 F

Arthur-Okaw Christian 40 CGB 44 F

VG-Heritage 65 LSA 74 F

South County 38 Sangamon Valley 50 F

Okaw Valley 50 Cumberland 66 F

Danville 55 Peoria HS 63 F

Centennial 48 Richwoods 51 F

Central 63 Peoria-Notre Dame 41 F

Bloomington 77 Urbana 54 F

Hartsburg-Emden 47 Mt. Pulaski 68 F

Illini Central 22 Williamsville 55 F

Greenview 49 Athens 95 F

Riverton 59 North Mac 35 F

PORTA 62 Midwest Central 38 F

Altamont 59 Dieterich 48 F

Windsor/Stew-Stras 37 SE/B 47 F

Ridgeview 75 Fisher 47 F

Edinburg 62 Springfield-Calvary 51 F