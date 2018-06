H.S. Basketball Scores - Feb. 5

Check below for scores from high school basketball games on February 5, 2016.

BOYS

CIC CHAMPIONSHIP: #4 Warrensburg-Latham 55 St. Teresa 34 F

Meridian 46 Shelbyville 52 F

Mt. Zion 64 Taylorville 54 F

Mattoon 54 Effingham 66 F

Charleston 51 Salem 53 F

Maroa-Forsyth 53 St. Thomas More 74 F

SJO 76 Unity 66 F/OT

Monticello 62 Rantoul 65 F

Sangamon Valley 69 Okaw Valley 62 F

#10 Arcola 62 Cerro Gordo-Bement 40 F

Argenta-Oreana 42 Williamsville 46 F

LSA 49 ALAH 55 F

Eisenhower 47 Springfield HS 50 F

MacArthur 64 Lincoln 55 F

#10 Lanphier 53 Glenwood 44 F

Southeast 50 Jacksonville 63 F

SHG 53 Rochester 60 F

Central 56 Centennial 42 F

Danville 56 Bloomington 61 F

Lu-High 53 Mt. Pulaski 42 F

Flora 72 Casey-Westfield 35 F

PORTA 56 Macomb 47 F

Riverton 59 New Berlin 56 F

Auburn 65 North Mac 51 F

Mahomet-Seymour 59 Bloomington-C.C. 53 F

GCMS 63 #1 Ridgeview 70 F

#10 Teutopolis 66 St. Anthony 46 F

Newton 70 Marshall 55 F

PBL 47 Watseka 31 F

Oblong 75 Cumberland 63 F

Fisher 60 Uni-High 49 F

W/SS 70 Mulberry Grove 55 F



GIRLS

Teutopolis 55 Bloomington-C.C. 39 F