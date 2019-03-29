WAND-TV Elections
3/29/2019 4:59:01 PM
|VIRGINIA ALDERMAN WARD 1
|CASS COUNTY
|0% Reporting
|BRAD BOWMAN
|CRISTA STANBRIDGE
|VIRGINIA ALDERMAN WARD 2
|CASS COUNTY
|0% Reporting
|STEPHEN ANDERSON
|DAVID PRATT
|CHANDLERVILLE VILLAGE TRUSTEE
|CASS COUNTY
|0% Reporting
|HAL CARLOCK
|ROY L. BROWN
|AARON BRIAR
|RONNIE PHERIGO
|PENNY M. MEYER
|ATLANTA ALDERMAN WARD 2
|LOGAN COUNTY
|0% Reporting
|RICK G. LYNCH
|WAYNE ALBERTS
|LINCOLN ALDERMAN WARD 2
|LOGAN COUNTY
|0% Reporting
|W. KATHRYN SCHMIDT
|SAMUEL DOWNS
|SAN JOSE TRUSTEE
|LOGAN COUNTY
|0% Reporting
|TERRY CROSS
|JEREMY CONRAD
|RACHELLE TILLQUIST
|DENISE ALLEN
|JOE MCCORMICK
|BEN MCCORMICK
|JERRY RICE
|DIANNA NOLAN
|JOSH SKELTON
|RICHLAND COMMUNITY COLLEGE TRUSTEE
|6 YEAR TERM
|0% Reporting
|DALE COLEE
|DAVID COOPRIDER
|JUANITA MORRIS
|HAKEEMAH LEVERSON
|PUBLIC SAFETY TAX
|LOGAN COUNTY
|0% Reporting
|YES
|NO
|ATLANTA GOLF COURSE PURCHASE
|LOGAN COUNTY
|0% Reporting
|YES
|NO
|GIBSON CITY ALDERMAN WARD 2
|FORD COUNTY
|0% Reporting
|NELDA J. JORDAN
|AARON FRANKS
|GIBSON CITY ALDERMAN WARD 4
|FORD COUNTY
|0% Reporting
|LAURA A. MILLER
|DENIS FISHER
|SULLIVAN MAYOR
|MOULTRIE COUNTY
|0% Reporting
|ANN Y. SHORT
|RICHARD R. GLAZEBROOK
|WILLIAM 'BILL' BURGER
|SULLIVAN FINANCE COMMISSIONER
|MOULTRIE COUNTY
|0% Reporting
|ABBY SHERWOOD
|MIKE MOSSMAN
|SULLIVAN PUBLIC HEALTH COMMISSIONER
|MOULTRIE COUNTY
|0% Reporting
|CHUCK WOODWORTH
|GRANT WADE
|SULLIVAN STREETS COMMISSIONER
|MOULTRIE COUNTY
|0% Reporting
|PEGGY J. HARGIS
|EDNA M. BAILEY
|NANCY BARKER
|SULLIVAN PROPERTY COMMISSIONER
|MOULTRIE COUNTY
|0% Reporting
|MICHAEL E. KIRK
|MICHAEL C. FOWLER
|AUSTIN HUNTER
|OKAW VALLEY SCHOOL PROPOSITION
|$6,500,000 BOND
|0% Reporting
|YES
|NO
|CLINTON FINANCE COMMISSIONER
|DEWITT COUNTY
|0% Reporting
|CAROLYN PETERS
|TOM EDMUNDS
|CLINTON STREETS COMMISSIONER
|DEWITT COUNTY
|0% Reporting
|KENNY BUCHANAN
|JOHN BARTUCH
|NAN CRAIG
|FARMER CITY MAYOR
|DEWITT COUNTY
|0% Reporting
|J. WILLARD MCKINLEY
|SCOTT DALE TESTORY
|LARRY WOLIUNG
|WELDON VILLAGE TRUSTEE
|DEWITT COUNTY
|0% Reporting
|TERRY FOLLOWELL
|JESSICA L. SHOTT
|ALYCIA BROCKMAN
|ANDREA LARRISON
|BRANDON HEYLEK
|JAMIE RUSSELL
|REDUCE VILLAGE OF DEWITT BOARD
|DEWITT COUNTY
|0% Reporting
|YES
|NO
|CHARLESTON COUNCIL MEMBER
|COLES COUNTY
|0% Reporting
|TIM NEWELL
|JEFFREY LAHR
|QUINCY COMBS
|JASON KOONCE
|ASHMORE VILLAGE TRUSTEE
|COLES COUNTY
|0% Reporting
|LEE BRYAN WATSON
|WILLIAM 'BILL' EDWARDS
|CATHY WELBORN
|MORGAN BIGGS
|HUMBOLDT VILLAGE TRUSTEE
|COLES COUNTY
|0% Reporting
|HENRY HELM
|MARRIE HELM
|CHRISTI POORMAN
|EVA SPENCE
|HIDSBORO TRUSTEE
|DOUGLAS COUNTY
|0% Reporting
|JOHN OLINGER
|LADONNA JOHNSON
|JOYCE GOBERT
|TAMMY R. HUCKSTEAD
|CAMARGO BOND ISSUE
|DOUGLAS COUNTY
|0% Reporting
|YES
|NO
|BEARDSTOWN ALDERMAN WARD 2
|CASS COUNTY
|0% Reporting
|TIM HARRIS
|KELLY CAGLE
|BEARDSTOWN ALDERMAN WARD 4
|CASS COUNTY
|0% Reporting
|TRACEY PRICE
|CHRISTA STANBRIDGE
|WATSEKA ALDERMAN WARD 2
|IROQUOIS COUNTY
|0% Reporting
|DONALD MILLER
|STEPHEN NEWMAN
|WATSEKA ALDERMAN WARD 3
|IROQUOIS COUNTY
|0% Reporting
|BENNY MARCIER
|DAVID WATSON
|BUCKLEY VILLAGE TRUSTEE
|IROQUOIS COUNTY
|0% Reporting
|EVAN SCOTT SHOCKLEY
|ERNIE HOOPINGARNER
|GLORIA JORDING
|DON JORDING
|ARDELL GOETTING
|SHANE STACHURA
|CLIFTON VILLAGE TRUSTEE
|IROQUOIS COUNTY
|0% Reporting
|CRAIG BULL
|CHRISTOPHER SIFRIT
|RANDALL GIGL
|TRACY MITCHELL
|DONOVAN VILLAGE TRUSTEE
|IROQUOIS COUNTY
|0% Reporting
|MANDY WOLFE
|ANDREW NORDER
|LOUWONNA SNODGRASS
|MITCH ARSENEAU
|LODA VILLAGE TRUSTEE
|IROQUOIS COUNTY
|0% Reporting
|SANDRA COFFEY
|JON BOONE
|RONDA BREEDEN
|GENE BREEDEN, JR.
|DONALD HUTCHINSON
|WOODLAND VILLAGE TRUSTEE
|IROQUOIS COUNTY
|0% Reporting
|ALICE HUFFMAN
|SANDY PATTENAUDE
|DUSTIN STYCK
|AMY MARTIN
|BUCKLEY SEWER PROPOSITION
|IROQUOIS COUNTY
|0% Reporting
|YES
|NO
|TOWER HILL VILLAGE TRUSTEE 4YR
|SHELBY COUNTY
|0% Reporting
|ROGER BRUNS
|BRIAN WOOD
|DAVID POPE
|JOE VOYLES
|MOWEAQUA VILLAGE TRUSTEE
|SHELBY COUNTY
|0% Reporting
|KENNY LONG
|SEAN HAYES
|BROOKIE SPA
|JOSHUA WHITNEY
|MICHAEL RESCHKE
|STEWARDSON VILLAGE TRUSTEE 4YR
|SHELBY COUNTY
|0% Reporting
|JAMES LEE CARROLL
|WESLEY RAHN
|SAMUEL EUGENE LINDER
|JAMIE BROWN
|ADAIRE ZALMAN
|ASSUMPTION ALDERMAN WARD 2
|CHRISTIAN COUNTY
|0% Reporting
|BARBARA ANN COUGHLIGH
|CRAIG REED
|ASSUMPTION ALDERMAN WARD 3
|CHRISTIAN COUNTY
|0% Reporting
|BETTY PARK
|M. SUE BURGESS
|TAYLORVILLE ALDERMAN WARD 3
|CHRISTIAN COUNTY
|0% Reporting
|BILLIE HEBERLING
|MEGAN BRYANT
|TAYLORVILLE ALDERMAN WARD 4
|CHRISTIAN COUNTY
|0% Reporting
|EARL WALTERS
|KATHLEEN DRISKELL
|BULPITT VILLAGE TRUSTEE
|CHRISTIAN COUNTY
|0% Reporting
|PENNY KOONCE
|JOSEPHINE RODDEN
|DYLAN EGGIMANN
|HARRY BANDY, JR.
|KINCAID VILLAGE PRESIDENT
|CHRISTIAN COUNTY
|0% Reporting
|BARBARA GARNER
|DAVID OLLER
|ROBERT MORRIS
|DEBBIE FREESTON
|GEORGE CARTER
|KINCAID VILLAGE TRUSTEE
|KINCAID VILLAGE TRUSTEE
|0% Reporting
|DENISE EVANS
|JOHN DURBIN
|GARY DAUM, SR.
|RICHARD KEAFER
|JEFF KIRKENDOLL
|CATLIN VILLAGE COMMISSIONER
|VERMILION COUNTY
|0% Reporting
|SUE OWNBEY
|KEVIN KIRK
|WANDA SCHMIT
|JERRY CUMMINGS
|FRED REDDY
|OAKWOOD VILLAGE TRUSTEE
|VERMILION COUNTY
|0% Reporting
|DOIT LON ROBERTS
|ROBERT WOODARD
|FERRELL STROH
|ROBERT JENNINGS
|CODY CLEM
|JEREMY MARTENS
|RIDGE FARM VILLAGE PRESIDENT
|VERMILION COUNTY
|0% Reporting
|LEIGH ANN BUSBY
|JOSHUA POINTER
|MICHAEL GOODWIN
|RIDGE FARM VILLAGE TRUSTEE
|VERMILION COUNTY
|0% Reporting
|SHAWN SCHENDEL
|SONNA RODGERS
|JAKE ROMOSER
|LAURA MORGAN
|TILTON VILLAGE TRUSTEE
|VERMILION COUNTY
|0% Reporting
|SCOTT MITCHELL
|RYAN WASHKOWIAK
|ROBERT FINLEY
|VIRGIL SHEETS
|BRIAN CORNETT
|WESTVILLE VILLAGE TRUSTEE
|VERMILION COUNTY
|0% Reporting
|GARY DELHAYE
|ROBERT 'PORKY' SANDLIN
|MARY ANN HUGHES
|MICHELLE GHIBAUDY
|ROBERT COPE
|JOHN RAZMUS II
|CARROLL TWSP FIRE PROPOSITION
|VERMILION COUNTY
|0% Reporting
|YES
|NO
|-DANVILLE MAYOR
|VERMILION COUNTY
|0% Reporting
|RICKEY WILLIAMS, JR.
|DONALD CREWS
|STEVEN NICHOLS
|JAMES MCMAHON
|DANVILLE ALDERMAN WARD 1
|VERMILION COUNTY
|0% Reporting
|BRENDA BROWN
|TRINA PERKINS
|DANVILLE ALDERMAN WARD 2
|VERMILION COUNTY
|0% Reporting
|RICK STREBING
|JERRY HAWKER
|DANVILLE ALDERMAN WARD 3
|VERMILION COUNTY
|0% Reporting
|SHARON PICKERING
|DAMARA JOYNER
|DANVILLE ALDERMAN WARD 6
|VERMILION COUNTY
|0% Reporting
|JON COOPER
|AARON TROGLIA
|DANVILLE ALDERMAN WARD 7
|VERMILION COUNTY
|0% Reporting
|LLOYD RANDLE
|BOB IVERSON
|ALTAMONT MAYOR
|EFFINGHAM COUNTY
|0% Reporting
|JASON RIPPETOE
|CLARENCE PAGEL
|ALTAMONT COMMISSIONER
|EFFINGHAM COUNTY
|0% Reporting
|TERRY WHITE
|TODD SLINGERLAND
|MICHAEL WALKER
|DAN MILLEVILLE
|TAYLER POLK
|EFFINGHAM MAYOR
|EFFINGHAM COUNTY
|0% Reporting
|JEFF BLOEMKER
|MIKE SCHUTZBACH
|SCOTT EALY
|EFFINGHAM COMMISSIONER
|EFFINGHAM COUNTY
|0% Reporting
|KEVIN ESKER
|KEVIN WILLIS
|JAYNE MILLER
|MERVIN 'MERV' GILLENWATER
|DON ALTHOFF
|LIBBY MOELLER
|LARRY MICENHEIMER
|HENRY 'HANK' STEPHENS
|BEECHER CITY VILLAGE PRESIDENT
|EFFINGHAM COUNTY
|0% Reporting
|RITA SUE FELTY
|LARRY HASLETT
|BEECHER CITY VILLAGE TRUSTEE
|EFFINGHAM COUNTY
|0% Reporting
|DAIL SCHONSCHACK
|LESLIE WOOD
|PHILIP CHILDRESS
|LOUIS HASLETT
|CHRISTOPHER HASLETT
|STACEY BOWLIN
|TEUTOPOLIS VILLAGE TRUSTEE
|EFFINGHAM COUNTY
|0% Reporting
|KENNETH ESKER
|JANE SUMMERS
|BERNARD HARTKE
|DANIEL ZERRUSEN
|EFFINGHAM PARK DISTRICT COMMISSIONER
|EFFINGHAM COUNTY
|0% Reporting
|TARA HIGGS
|ANGIE KRONEWITTER
|MIKE CUNNINGHAM
|OCCUPATION TAX PROPOSITION
|EFFINGHAM COUNTY
|0% Reporting
|YES
|NO
|STEWARDSON-STRASBURG CO-OP QUESTION
|EFFINGHAM COUNTY
|0% Reporting
|YES
|NO
|ATHENS ALDERMAN WARD 2
|MENARD COUNTY
|0% Reporting
|THOMAS CROFT, SR.
|CHRIS REICHERT
|PETERSBURG ALDERMAN WARD 1
|MENARD COUNTY
|0% Reporting
|KEVIN MOLOHON
|CHARLES ANGEL, JR.
|GREENVIEW VILLAGE TRUSTEE
|MENARD COUNTY
|0% Reporting
|ROY LEE
|JOE WOHLER
|RAYMOND VAN CLEVE, JR.
|DAKODA VAN CLEVE
|TALLULA VILLAGE TRUSTEE
|MENARD COUNTY
|0% Reporting
|MURLE HULLINGER, JR.
|AMANDA VANDENBERGH
|MATTHEW WOODVINE
|KENNETH BURTON
|MONTICELLO ALDERMAN WARD 4
|PIATT COUNTY
|0% Reporting
|TOM REED
|ELAINE YOON
|MICHAEL KOON
|CERRO GORDO VILLAGE TRUSTEE
|PIATT COUNTY
|0% Reporting
|AARON WELDY
|BRADLEY WILLIAMS
|TIMOTHY ALLEN
|JOSEPH FRYDENGER
|THOMAS HYDE
|NEOGA VILLAGE COMMISSIONER
|CUMBERLAND COUNTY
|0% Reporting
|ROBERT STRETCH
|RON EDWARDS
|RONNIE GROVES
|DUSTIN HAKMAN
|NICK HANFLAND
|LARRY LINDLEY
|BRADLEY EATON
|THOMAS HELM
|PARIS MAYOR
|EDGAR COUNTY
|0% Reporting
|CRAIG SMITH
|DANIEL BRISENO
|PARIS CITY COMMISSIONERS
|EDGAR COUNTY
|0% Reporting
|JERRY BRANSON
|BOB BOYER
|STEVE KEMPER
|HARRY HUGHES
|JACOB DUCHARME
|DREW GRIFFIN
|HUME VILLAGE TRUSTEE
|EDGAR COUNTY
|0% Reporting
|BOB DENBO
|JOHN LAND
|FERN KEYS
|SETH EADS