WAND-TV Elections
4/2/2019 12:00:13 AM
VIRGINIA ALDERMAN WARD 1CASS COUNTY0% Reporting
BRAD BOWMAN  
CRISTA STANBRIDGE  
VIRGINIA ALDERMAN WARD 2CASS COUNTY0% Reporting
STEPHEN ANDERSON  
DAVID PRATT  
CHANDLERVILLE VILLAGE TRUSTEECASS COUNTY0% Reporting
HAL CARLOCK  
ROY L. BROWN  
AARON BRIAR  
RONNIE PHERIGO  
PENNY M. MEYER  
ATLANTA ALDERMAN WARD 2LOGAN COUNTY0% Reporting
RICK G. LYNCH  
WAYNE ALBERTS  
LINCOLN ALDERMAN WARD 2LOGAN COUNTY0% Reporting
W. KATHRYN SCHMIDT  
SAMUEL DOWNS  
SAN JOSE TRUSTEELOGAN COUNTY0% Reporting
TERRY CROSS  
JEREMY CONRAD  
RACHELLE TILLQUIST  
DENISE ALLEN  
JOE MCCORMICK  
BEN MCCORMICK  
JERRY RICE  
DIANNA NOLAN  
JOSH SKELTON  
RICHLAND COMMUNITY COLLEGE TRUSTEE6 YEAR TERM0% Reporting
DALE COLEE  
DAVID COOPRIDER  
JUANITA MORRIS  
HAKEEMAH LEVERSON  
PUBLIC SAFETY TAXLOGAN COUNTY0% Reporting
YES  
NO  
ATLANTA GOLF COURSE PURCHASELOGAN COUNTY0% Reporting
YES  
NO  
GIBSON CITY ALDERMAN WARD 2FORD COUNTY0% Reporting
NELDA J. JORDAN  
AARON FRANKS  
GIBSON CITY ALDERMAN WARD 4FORD COUNTY0% Reporting
LAURA A. MILLER  
DENIS FISHER  
SULLIVAN MAYORMOULTRIE COUNTY0% Reporting
ANN Y. SHORT  
RICHARD R. GLAZEBROOK  
WILLIAM 'BILL' BURGER  
SULLIVAN FINANCE COMMISSIONERMOULTRIE COUNTY0% Reporting
ABBY SHERWOOD  
MIKE MOSSMAN  
SULLIVAN PUBLIC HEALTH COMMISSIONERMOULTRIE COUNTY0% Reporting
CHUCK WOODWORTH  
GRANT WADE  
SULLIVAN STREETS COMMISSIONERMOULTRIE COUNTY0% Reporting
PEGGY J. HARGIS  
EDNA M. BAILEY  
NANCY BARKER  
SULLIVAN PROPERTY COMMISSIONERMOULTRIE COUNTY0% Reporting
MICHAEL E. KIRK  
MICHAEL C. FOWLER  
AUSTIN HUNTER  
OKAW VALLEY SCHOOL PROPOSITION$6,500,000 BOND0% Reporting
YES  
NO  
CLINTON FINANCE COMMISSIONERDEWITT COUNTY0% Reporting
CAROLYN PETERS  
TOM EDMUNDS  
CLINTON STREETS COMMISSIONERDEWITT COUNTY0% Reporting
KENNY BUCHANAN  
JOHN BARTUCH  
NAN CRAIG  
FARMER CITY MAYORDEWITT COUNTY0% Reporting
J. WILLARD MCKINLEY  
SCOTT DALE TESTORY  
LARRY WOLIUNG  
WELDON VILLAGE TRUSTEEDEWITT COUNTY0% Reporting
TERRY FOLLOWELL  
JESSICA L. SHOTT  
ALYCIA BROCKMAN  
ANDREA LARRISON  
BRANDON HEYLEK  
JAMIE RUSSELL  
REDUCE VILLAGE OF DEWITT BOARDDEWITT COUNTY0% Reporting
YES  
NO  
CHARLESTON COUNCIL MEMBERCOLES COUNTY0% Reporting
TIM NEWELL  
JEFFREY LAHR  
QUINCY COMBS  
JASON KOONCE  
ASHMORE VILLAGE TRUSTEECOLES COUNTY0% Reporting
LEE BRYAN WATSON  
WILLIAM 'BILL' EDWARDS  
CATHY WELBORN  
MORGAN BIGGS  
HUMBOLDT VILLAGE TRUSTEECOLES COUNTY0% Reporting
HENRY HELM  
MARRIE HELM  
CHRISTI POORMAN  
EVA SPENCE  
HIDSBORO TRUSTEEDOUGLAS COUNTY0% Reporting
JOHN OLINGER  
LADONNA JOHNSON  
JOYCE GOBERT  
TAMMY R. HUCKSTEAD  
CAMARGO BOND ISSUEDOUGLAS COUNTY0% Reporting
YES  
NO  
BEARDSTOWN ALDERMAN WARD 2CASS COUNTY0% Reporting
TIM HARRIS  
KELLY CAGLE  
BEARDSTOWN ALDERMAN WARD 4CASS COUNTY0% Reporting
TRACEY PRICE  
CHRISTA STANBRIDGE  
WATSEKA ALDERMAN WARD 2IROQUOIS COUNTY0% Reporting
DONALD MILLER  
STEPHEN NEWMAN  
WATSEKA ALDERMAN WARD 3IROQUOIS COUNTY0% Reporting
BENNY MARCIER  
DAVID WATSON  
BUCKLEY VILLAGE TRUSTEEIROQUOIS COUNTY0% Reporting
EVAN SCOTT SHOCKLEY  
ERNIE HOOPINGARNER  
GLORIA JORDING  
DON JORDING  
ARDELL GOETTING  
SHANE STACHURA  
CLIFTON VILLAGE TRUSTEEIROQUOIS COUNTY0% Reporting
CRAIG BULL  
CHRISTOPHER SIFRIT  
RANDALL GIGL  
TRACY MITCHELL  
DONOVAN VILLAGE TRUSTEEIROQUOIS COUNTY0% Reporting
MANDY WOLFE  
ANDREW NORDER  
LOUWONNA SNODGRASS  
MITCH ARSENEAU  
LODA VILLAGE TRUSTEEIROQUOIS COUNTY0% Reporting
SANDRA COFFEY  
JON BOONE  
RONDA BREEDEN  
GENE BREEDEN, JR.  
DONALD HUTCHINSON  
WOODLAND VILLAGE TRUSTEEIROQUOIS COUNTY0% Reporting
ALICE HUFFMAN  
SANDY PATTENAUDE  
DUSTIN STYCK  
AMY MARTIN  
BUCKLEY SEWER PROPOSITIONIROQUOIS COUNTY0% Reporting
YES  
NO  
TOWER HILL VILLAGE TRUSTEE 4YRSHELBY COUNTY0% Reporting
ROGER BRUNS  
BRIAN WOOD  
DAVID POPE  
JOE VOYLES  
MOWEAQUA VILLAGE TRUSTEESHELBY COUNTY0% Reporting
KENNY LONG  
SEAN HAYES  
BROOKIE SPA  
JOSHUA WHITNEY  
MICHAEL RESCHKE  
STEWARDSON VILLAGE TRUSTEE 4YRSHELBY COUNTY0% Reporting
JAMES LEE CARROLL  
WESLEY RAHN  
SAMUEL EUGENE LINDER  
JAMIE BROWN  
ADAIRE ZALMAN  
ASSUMPTION ALDERMAN WARD 2CHRISTIAN COUNTY0% Reporting
BARBARA ANN COUGHLIGH  
CRAIG REED  
ASSUMPTION ALDERMAN WARD 3CHRISTIAN COUNTY0% Reporting
BETTY PARK  
M. SUE BURGESS  
TAYLORVILLE ALDERMAN WARD 3CHRISTIAN COUNTY0% Reporting
BILLIE HEBERLING  
MEGAN BRYANT  
TAYLORVILLE ALDERMAN WARD 4CHRISTIAN COUNTY0% Reporting
EARL WALTERS  
KATHLEEN DRISKELL  
BULPITT VILLAGE TRUSTEECHRISTIAN COUNTY0% Reporting
PENNY KOONCE  
JOSEPHINE RODDEN  
DYLAN EGGIMANN  
HARRY BANDY, JR.  
KINCAID VILLAGE PRESIDENTCHRISTIAN COUNTY0% Reporting
BARBARA GARNER  
DAVID OLLER  
ROBERT MORRIS  
DEBBIE FREESTON  
GEORGE CARTER  
KINCAID VILLAGE TRUSTEEKINCAID VILLAGE TRUSTEE0% Reporting
DENISE EVANS  
JOHN DURBIN  
GARY DAUM, SR.  
RICHARD KEAFER  
JEFF KIRKENDOLL  
CATLIN VILLAGE COMMISSIONERVERMILION COUNTY0% Reporting
SUE OWNBEY  
KEVIN KIRK  
WANDA SCHMIT  
JERRY CUMMINGS  
FRED REDDY  
OAKWOOD VILLAGE TRUSTEEVERMILION COUNTY0% Reporting
DOIT LON ROBERTS  
ROBERT WOODARD  
FERRELL STROH  
ROBERT JENNINGS  
CODY CLEM  
JEREMY MARTENS  
RIDGE FARM VILLAGE PRESIDENTVERMILION COUNTY0% Reporting
LEIGH ANN BUSBY  
JOSHUA POINTER  
MICHAEL GOODWIN  
RIDGE FARM VILLAGE TRUSTEEVERMILION COUNTY0% Reporting
SHAWN SCHENDEL  
SONNA RODGERS  
JAKE ROMOSER  
LAURA MORGAN  
TILTON VILLAGE TRUSTEEVERMILION COUNTY0% Reporting
SCOTT MITCHELL  
RYAN WASHKOWIAK  
ROBERT FINLEY  
VIRGIL SHEETS  
BRIAN CORNETT  
WESTVILLE VILLAGE TRUSTEEVERMILION COUNTY0% Reporting
GARY DELHAYE  
ROBERT 'PORKY' SANDLIN  
MARY ANN HUGHES  
MICHELLE GHIBAUDY  
ROBERT COPE  
JOHN RAZMUS II  
CARROLL TWSP FIRE PROPOSITIONVERMILION COUNTY0% Reporting
YES  
NO  
-DANVILLE MAYORVERMILION COUNTY0% Reporting
RICKEY WILLIAMS, JR.  
DONALD CREWS  
STEVEN NICHOLS  
JAMES MCMAHON  
DANVILLE ALDERMAN WARD 1VERMILION COUNTY0% Reporting
BRENDA BROWN  
TRINA PERKINS  
DANVILLE ALDERMAN WARD 2VERMILION COUNTY0% Reporting
RICK STREBING  
JERRY HAWKER  
DANVILLE ALDERMAN WARD 3VERMILION COUNTY0% Reporting
SHARON PICKERING  
DAMARA JOYNER  
DANVILLE ALDERMAN WARD 6VERMILION COUNTY0% Reporting
JON COOPER  
AARON TROGLIA  
DANVILLE ALDERMAN WARD 7VERMILION COUNTY0% Reporting
LLOYD RANDLE  
BOB IVERSON  
ALTAMONT MAYOREFFINGHAM COUNTY0% Reporting
JASON RIPPETOE  
CLARENCE PAGEL  
ALTAMONT COMMISSIONEREFFINGHAM COUNTY0% Reporting
TERRY WHITE  
TODD SLINGERLAND  
MICHAEL WALKER  
DAN MILLEVILLE  
TAYLER POLK  
EFFINGHAM MAYOREFFINGHAM COUNTY0% Reporting
JEFF BLOEMKER  
MIKE SCHUTZBACH  
SCOTT EALY  
EFFINGHAM COMMISSIONEREFFINGHAM COUNTY0% Reporting
KEVIN ESKER  
KEVIN WILLIS  
JAYNE MILLER  
MERVIN 'MERV' GILLENWATER  
DON ALTHOFF  
LIBBY MOELLER  
LARRY MICENHEIMER  
HENRY 'HANK' STEPHENS  
BEECHER CITY VILLAGE PRESIDENTEFFINGHAM COUNTY0% Reporting
RITA SUE FELTY  
LARRY HASLETT  
BEECHER CITY VILLAGE TRUSTEEEFFINGHAM COUNTY0% Reporting
DAIL SCHONSCHACK  
LESLIE WOOD  
PHILIP CHILDRESS  
LOUIS HASLETT  
CHRISTOPHER HASLETT  
STACEY BOWLIN  
TEUTOPOLIS VILLAGE TRUSTEEEFFINGHAM COUNTY0% Reporting
KENNETH ESKER  
JANE SUMMERS  
BERNARD HARTKE  
DANIEL ZERRUSEN  
EFFINGHAM PARK DISTRICT COMMISSIONEREFFINGHAM COUNTY0% Reporting
TARA HIGGS  
ANGIE KRONEWITTER  
MIKE CUNNINGHAM  
OCCUPATION TAX PROPOSITIONEFFINGHAM COUNTY0% Reporting
YES  
NO  
STEWARDSON-STRASBURG CO-OP QUESTIONEFFINGHAM COUNTY0% Reporting
YES  
NO  
ATHENS ALDERMAN WARD 2MENARD COUNTY0% Reporting
THOMAS CROFT, SR.  
CHRIS REICHERT  
PETERSBURG ALDERMAN WARD 1MENARD COUNTY0% Reporting
KEVIN MOLOHON  
CHARLES ANGEL, JR.  
GREENVIEW VILLAGE TRUSTEEMENARD COUNTY0% Reporting
ROY LEE  
JOE WOHLER  
RAYMOND VAN CLEVE, JR.  
DAKODA VAN CLEVE  
TALLULA VILLAGE TRUSTEEMENARD COUNTY0% Reporting
MURLE HULLINGER, JR.  
AMANDA VANDENBERGH  
MATTHEW WOODVINE  
KENNETH BURTON  
MONTICELLO ALDERMAN WARD 4PIATT COUNTY0% Reporting
TOM REED  
ELAINE YOON  
MICHAEL KOON  
CERRO GORDO VILLAGE TRUSTEEPIATT COUNTY0% Reporting
AARON WELDY  
BRADLEY WILLIAMS  
TIMOTHY ALLEN  
JOSEPH FRYDENGER  
THOMAS HYDE  
NEOGA VILLAGE COMMISSIONERCUMBERLAND COUNTY0% Reporting
ROBERT STRETCH  
RON EDWARDS  
RONNIE GROVES  
DUSTIN HAKMAN  
NICK HANFLAND  
LARRY LINDLEY  
BRADLEY EATON  
THOMAS HELM  
PARIS MAYOREDGAR COUNTY0% Reporting
CRAIG SMITH  
DANIEL BRISENO  
PARIS CITY COMMISSIONERSEDGAR COUNTY0% Reporting
JERRY BRANSON  
BOB BOYER  
STEVE KEMPER  
HARRY HUGHES  
JACOB DUCHARME  
DREW GRIFFIN  
HUME VILLAGE TRUSTEEEDGAR COUNTY0% Reporting
BOB DENBO  
JOHN LAND  
FERN KEYS  
SETH EADS  