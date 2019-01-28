DECATUR, Ill. (WAND) - With temperatures expected to drop below zero this week, a number of warming centers are available to Central Illinois residents.
Some do have hours listed already; otherwise, you're asked to call ahead to check the hours. It's also recommended you do so to make sure there is room.
Macon County
DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES
707 EAST WOOD ST
DECATUR, IL 62523
217-362-6500
Springfield
DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES
600 E. ASH, BUILDING 500
SPRINGFIELD, IL 62703
217-782-0400
WINTER WARMING CENTER
1015 EAST MADISON STREET
SPRINGFIELD, IL 62702
217-522-0048
Champaign County
DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES
705 N. COUNTRY FAIR DR.
CHAMPAIGN, IL 61822
217-278-5605
DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES (DRS)
1307 N. MATTIS AVE
CHAMPAIGN, IL 61821
217-278-5605
C-U AT HOME
70 E. WASHINGTON ST.
CHAMPAIGN, IL 61820
(217) 819-4569
Tuesday, January 29: 8:00 a.m. – 8:00 p.m.
Wednesday, January 30: 8:00 a.m. – 8:00 p.m.
Thursday, January 31: 8:00 a.m. – 8:00 p.m.
CU MEN’S SHELTER
70 E. WASHINGTON ST.
CHAMPAIGN, IL 61820
CONTACT: Cory Blackwell at Faith United Methodist Church – 217-359-3631
AUSTIN’S PLACE – WINTER EMERGENCY SHELTER FOR WOMEN
Intake at Courage Connection,
504 E. CHURCH ST.
CHAMPAIGN, IL 61820
CONTACT: Scott Easton – 217-278-1416
THE PHOENIX DAYTIME DROP-IN CENTER
70 E. WASHINGTON ST.
CHAMPAIGN, IL 61820
217-819-4569
SALVATION ARMY RED SHIELD CENTER
2212 N. MARKET ST.
Champaign, IL 61822
217-373-7832
SALVATION ARMY CHURCH
502 N. PROSPECT AVE.
CHAMPAIGN, IL 61820
217-373-7832
Christian County
DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES
1100 NORTH CHENEY
TAYLORVILLE, IL 62568
217-824-3389
Coles County
DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES
1550 DOUGLAS
CHARLESTON, IL 61920
217-345-2188
DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES (DRS)
129 N. 15TH STREET
MATTOON, IL 61938
217-235-3154
Logan County
DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES
1550 4TH ST.
LINCOLN, IL 62656
217-735-2306
McLean County
DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES (DRS)
207 S. PROSPECT ROAD
BLOOMINGTON, IL 61704
309-662-1347
DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES
501 WEST WASHINGTON
BLOOMINGTON, IL 61701
309-451-6000
Vermilion County
DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES (DRS)
407 N FRANKLIN, STE A
DANVILLE, IL 61832
217-446-0230
DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES
220 SOUTH BOWMAN AVE.
DANVILLE, IL 61834
217-442-4003
Kankakee County
DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES
285 N. SCHUYLER AVE
KANKAKEE, IL 60901
815-939-4544
Morgan County
DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES
45 SOUTH CENTRAL PARK PLAZA
JACKSONVILLE, IL 62650
217-245-5164
Cass County
DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES
300 EAST 2ND ST.
BEARDSTOWN, IL 62618
217-323-4185