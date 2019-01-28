012819 cold weather

DECATUR, Ill. (WAND) - With temperatures expected to drop below zero this week, a number of warming centers are available to Central Illinois residents.

Some do have hours listed already; otherwise, you're asked to call ahead to check the hours. It's also recommended you do so to make sure there is room.

Macon County

DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES

707 EAST WOOD ST

DECATUR, IL 62523

217-362-6500

Springfield

DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES

600 E. ASH, BUILDING 500

SPRINGFIELD, IL 62703

217-782-0400

WINTER WARMING CENTER

1015 EAST MADISON STREET

SPRINGFIELD, IL 62702

217-522-0048

Champaign County

DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES

705 N. COUNTRY FAIR DR.

CHAMPAIGN, IL 61822

217-278-5605

DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES (DRS)

1307 N. MATTIS AVE

CHAMPAIGN, IL 61821

217-278-5605

C-U AT HOME

70 E. WASHINGTON ST.

CHAMPAIGN, IL 61820

(217) 819-4569

Tuesday, January 29: 8:00 a.m. – 8:00 p.m.

Wednesday, January 30: 8:00 a.m. – 8:00 p.m.

Thursday, January 31: 8:00 a.m. – 8:00 p.m.

CU MEN’S SHELTER

70 E. WASHINGTON ST.

CHAMPAIGN, IL 61820

CONTACT: Cory Blackwell at Faith United Methodist Church – 217-359-3631

AUSTIN’S PLACE – WINTER EMERGENCY SHELTER FOR WOMEN

Intake at Courage Connection,

504 E. CHURCH ST.

CHAMPAIGN, IL 61820

CONTACT: Scott Easton – 217-278-1416

THE PHOENIX DAYTIME DROP-IN CENTER

70 E. WASHINGTON ST.

CHAMPAIGN, IL 61820

217-819-4569

SALVATION ARMY RED SHIELD CENTER

2212 N. MARKET ST.

Champaign, IL 61822

217-373-7832

SALVATION ARMY CHURCH

502 N. PROSPECT AVE.

CHAMPAIGN, IL 61820

217-373-7832

Christian County

DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES

1100 NORTH CHENEY

TAYLORVILLE, IL 62568

217-824-3389

Coles County

DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES

1550 DOUGLAS

CHARLESTON, IL 61920

217-345-2188

DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES (DRS)

129 N. 15TH STREET

MATTOON, IL 61938

217-235-3154

Logan County

DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES

1550 4TH ST.

LINCOLN, IL 62656

217-735-2306

McLean County

DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES (DRS)

207 S. PROSPECT ROAD

BLOOMINGTON, IL 61704

309-662-1347

DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES

501 WEST WASHINGTON

BLOOMINGTON, IL 61701

309-451-6000

Vermilion County

DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES (DRS)

407 N FRANKLIN, STE A

DANVILLE, IL 61832

217-446-0230

DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES

220 SOUTH BOWMAN AVE.

DANVILLE, IL 61834

217-442-4003

Kankakee County

DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES

285 N. SCHUYLER AVE

KANKAKEE, IL 60901

815-939-4544

Morgan County

DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES

45 SOUTH CENTRAL PARK PLAZA

JACKSONVILLE, IL 62650

217-245-5164

Cass County

DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES

300 EAST 2ND ST.

BEARDSTOWN, IL 62618

217-323-4185