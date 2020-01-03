It's Friday Frenzy time! Join WAND Sports' Gordon Voit, Mark Pearson and Orlando Toatley as they take you all across the state to bring you as many high school basketball games as possible!

VIDEO 1

WILLIAMSVILLE @ ST. TERESA

COLA WARS: TUSCOLA @ ARCOLA

LSA @ MAROA-FORSYTH

OKAW VALLEY @ MT. PULASKI

VIDEO 2

TEUTOPOLIS @ EFFINGHAM

SULLIVAN @ CERRO GORDO-BEMENT

ATHLETE OF THE WEEK: KYLE INGRAM, SHG

VIDEO 3

TUPPER'S TAKE: SHOULD ALAN GRIFFIN PLAY MORE?

PLAY OF THE DAY: JACOB PARADEE PREPARES FOR ALL-AMERICAN BOWL