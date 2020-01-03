It's Friday Frenzy time! Join WAND Sports' Gordon Voit, Mark Pearson and Orlando Toatley as they take you all across the state to bring you as many high school basketball games as possible!
VIDEO 1
WILLIAMSVILLE @ ST. TERESA
COLA WARS: TUSCOLA @ ARCOLA
LSA @ MAROA-FORSYTH
OKAW VALLEY @ MT. PULASKI
VIDEO 2
TEUTOPOLIS @ EFFINGHAM
SULLIVAN @ CERRO GORDO-BEMENT
ATHLETE OF THE WEEK: KYLE INGRAM, SHG
VIDEO 3
TUPPER'S TAKE: SHOULD ALAN GRIFFIN PLAY MORE?
PLAY OF THE DAY: JACOB PARADEE PREPARES FOR ALL-AMERICAN BOWL