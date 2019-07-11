DECATUR, Ill. (WAND) --
REMEMBER THE EIGHT MAN FOOTBALL TEAM WE PREVIEWED A FEW WEEKS AGO? WELL, THEY'RE HEADED TO THE MID AMERICA NATIONAL CHAMPIONSHIP GAME.
THE THUNDER CATS ARE RANKED NUMBER TWO IN THE NATION AND HAVE TALENT FROM ALL OVER THE MIDWEST.
THIS WOULD BE THE FIRST NATIONAL CHAMPIONSHIP TITLE FOR THE TEAM.
HEAD COACH TRACY STEPNEY SAYS HE BELIEVES IN HIS TEAM AND KNOWS THAT A NATIONAL TITLE WOULD MEAN A LOT TO THE COMMUNITY.
THE THUNDER CATS WILL TAKE ON NEBRASKA AUGUST 31ST IN IOWA.